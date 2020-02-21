新冠肺炎疫情延燒，南韓進入社區傳播階段，由於台灣與南韓在科技領域是主要競爭對手，市場聯想會有機會有部分轉單效應，DRAM大廠南亞科(2408)開高，下游的威剛科技(3260)等股價本周也維持高檔整理。

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士週四表示，韓國總部約800名員工已採取預防性自我隔離措施、以防止新型冠狀病毒的擴散，此一舉動並不影響工廠運作。另外，SK海力士發現一名新進員工與大邱一名新冠病毒患者有過密切接觸。SK海力士表示，已在週三關閉公司的教育中心、並讓280名新員工回家。有一名新員工出現肺炎症狀、已被送往附近醫院進行新冠病毒檢測。

全球市場研究機構TrendForce指出，針對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情對記憶體業的影響，從供給端來看，目前DRAM及NAND Flash廠商在中國的工廠，如三星西安廠、SK海力士無錫廠、長江存儲、長鑫存儲、福建晉華等，生產上都沒有受到影響，原因在於半導體工廠大多已經高度自動化，人力需求不高。

從全球的角度來看，記憶體產業的特性是除非遇到全球系統性風險，否則廠商不會貿然減產，加上客戶端庫存仍然不足，即使下游客戶現階段面臨缺工/缺料的問題，仍會維持一定採購力道。因此，第一季DRAM價格依然維持上漲格局。

南亞科預計本季產品的量價都會比上季上揚，加上轉單的題材，今股價開高，華邦電(2344)也跟漲，下游的模組廠威剛、十銓(4967)、宇瞻(8271)等股價也都穩定上揚。

(時報資訊)