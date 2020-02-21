美國股市20日（美國時間）下跌，大型科技股領跌，之前有關大陸和其他國家新增新冠肺炎感染病例的報導加劇了人們對疫情傳播及其對全球經濟影響的擔憂。

據路透報導，投資者對當日上午尾盤的大幅下跌感到不安，標普500指數一度下跌逾1％，一些交易員將此歸因於《環球時報》的一篇報導，北京市中心的一家醫院報告36例新增病例，這引發了人們對大陸首都北京感染人數可能增加的擔憂。

而之前日本報告兩例新增死亡病例，南韓報告新感染病例增加，這些消息本來就已經讓投資者坐立不安。研究顯示，病毒傳播的速度比之前認為的要快。

RDM Financial Group執行董事Michael Sheldon表示，最重要的問題是疫情的不確定性，以及在情況穩定並最終好轉之前，疫情是否會進一步擴散並影響全球經濟活動，他說，投資者似乎正在對一些之前飛漲的科技股獲利了結，並買入其它板塊的股票，包括小型股。

標普500科技股指數當日下跌1％，微軟、蘋果和亞馬遜20日下跌，對標普500指數的拖累最大。

道瓊工業指數下跌128.05點，跌幅0.44％至29219.98點；標普500指數下跌12.92點，跌幅0.38％報3373.23點；那斯達克指數回落66.22點，跌0.67％，報9750.97點。

(旺報 )