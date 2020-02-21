對於新冠肺炎，全球都在口罩荒，台灣目前的處理辨法是「以健保卡至藥局購買，一週兩枚」，如今傳出有外交官的妻子想為孩子購買兒童口罩，即使告知藥房自己是外交人員的家屬，仍因無健保卡而遭到歧視性語言趕走。對此，行政院長蘇貞昌表示，無論是任何人，都希望能拿到相關的必要的防疫資源，包括口罩，這部分外交部已經協調，都做好了。

斯洛伐克駐台代表的太太梁晨，在2月20日的臉書上發表「第一次含淚在臺北街頭疾行 」，由於下週小孩即將開學，但是家裡準備的兒童口罩已經用完，並且網購口罩也不順利，於是她只能前往住家附近的藥局購買。由於身分是外交人員家屬，因此也只有駐外人員唯一的證件，想以這個身分證明來買口罩。

沒想到，藥局人員「只認健保卡不認其他」，但憑梁晨如何解釋，也都不接受，甚至最後說出：「妳再不出去我叫警察！」

對此，蘇貞昌今天表示，對於住在我們國家或者駐外外交官，無論是任何人，都希望能拿到相關的必要的防疫資源，包括口罩，這部分外交部已經協調，都做好了。

(中時 )