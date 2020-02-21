新冠肺炎疫情肆虐，台灣早早就擴大篩檢範圍，近日有名網友在PTT上貼文分享，日本大阪新冠肺炎的篩檢流程，嚴謹的SOP讓他直喊無奈，並真心羨慕身在台灣的人。

昨天在PTT上有名住在大阪的網友貼文分享「大阪的新型冠狀病毒就醫流程的狀況」，原PO表示，他的工作會接觸大陸人，從上周六起開始出現流鼻水、疲勞等症狀，19日時發燒到37.7度，打電話到大阪的外國人中心求助。

不料，大阪的外國人中心詢問過當地保健所後表示，原PO的狀況不符合發燒超過37.5度且連續4天的標準，因此無法受理篩檢，只能提供當地會說中文的診所就醫，並請他就醫前先致電給診所，以免白跑一趟。

結果原PO致電給診所後，對方表示診所無法做新冠肺炎的篩檢，只有大醫院可以做，但醫院方面卻回應，作篩檢需得到保見所的指示才可以做檢測，因此最後他只能聽從醫院的指示，前往住家附近的診所掛號「一般感冒」的門診。讓原PO不禁喊話，真心羨慕在台灣的大家，感覺台灣政府和醫療人員都很積極在處理！身在大阪，我有點無奈。

消息曝光後，在PTT上引發熱議，不少網友紛紛留言，「日本這樣不行」、「燒一天就受不了，還要連燒四天」、「原po有接觸史還要SOP嗎？高危險群耶」，也有許多網友替原PO打氣，希望只是感冒，加油！

(中時電子報)