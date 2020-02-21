新冠肺炎疫情持續升溫，全台民眾瘋搶口罩，卻苦了沒有健保卡的在台外國人。

斯洛伐克駐台代表的太太梁晨昨天臉書上發文表示，下週小孩即將開學，但是家裡準備的兒童口罩已經用完，由於身分是外交人員家屬，因此也只有駐外人員唯一的證件，想以這個身分證明來買口罩。沒想到，藥局人員「只認健保卡不認其他」，但憑梁晨如何解釋，也都不接受，甚至最後說出：「妳再不出去我叫警察！」

外此，外交部表示，考量外國駐台使館及代表機構的官員和眷屬確無法比照國人或持有外僑居留證的外籍人士購買口罩，外交部前已透過中央流行疫情指揮中心的跨部會機制討論並獲同意，外國駐臺機構的官員及其眷屬比照國人可購買數量（目前為每人一週2個），配發同量口罩予各駐台機構官員及眷屬。

外交部進一步表示，近日有部分駐台機構反映學童開學在即，各機構職員的子女開學後有兒童口罩需求。外交部接獲相關反映後立即著手協調衛福部，目前刻正討論解決方案中。我方盼於近日獲得跨部會會議共識，以即時轉致各國駐台使館及代表機構的官員及眷屬。

(中時 )