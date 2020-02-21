蛇類是許多人避之唯恐不及的動物，大多數的人會懼怕牠們的原因，是總認為牠們有牙有毒、其貌不揚、具備邪惡的力量、或是覺得牠們會侵入我們的居住環境、甚至危害我們的日常生活。那麼蛇究竟躲藏在哪？其實也能就其習性來觀察，避免在雨天毫無準備就前往青蛙很多的地區、減少老鼠在居家附近出現。

進入住家的蛇類更多是為了捕食在人類四周出沒的老鼠（臭青公）。（台北市立動物園提供）

怕蛇的人永遠都希望蛇離自己越遠越好，但究竟要怎麼做？卻很少有人知道，為了讓自己遠離「夢魘般」的蛇類，其實應該先從了解蛇著手。要知道蛇屬於爬蟲類，牠們需要依靠環境來維持自己的體溫，當氣溫下降時，蛇的活動力就會下降，但台灣的冬天並沒有冷到讓大部分的蛇類需要靠冬眠來渡過寒冬，所以避免在天氣暖活的時候，前往蛇類會出現的地方，或許就是最簡單避免遇到蛇的方法。

當氣溫下降時，蛇的活動力就會下降（雨傘節）。（台北市立動物園提供）

那又怎麼知道蛇會在哪些地方出現呢？蛇跟我們不一樣，不需要每一天都為自己的下一餐在哪裡而傷透腦筋，牠們緩慢的新陳代謝，讓牠們吃一餐就可以維持很久的時間，所以避免在蛇想要吃的食物附近出沒，就變得很重要。像是避免在雨天毫無準備就前往青蛙很多的地區，或是保持居家的乾淨衛生，減少老鼠在居家附近出現，都是避免蛇進到居家環境中最好的方法。

當蛇遇到人類時，比起主動追擊，牠們更想離人越遠越好（赤尾青竹絲）。（台北市立動物園提供）

了解蛇容易出現的地方及其原因之後，就不難理解減少居家附近老鼠和青蛙的生活環境，就等於減少蛇在家裡出現的機率，雖然也有人說蛇會為了取暖而進入到住家中，但比起人類的住屋，牠們通常更喜歡躲藏在野外的環境。進入住家的蛇類，多半還是為了捕食在人類四周出沒的老鼠，以台北地區為例，前五名居家附近常見蛇類，依序是龜殼花、紅斑蛇、大頭蛇、南蛇、臭青公，其中有四種會捕抓老鼠，而這五種蛇當中，更只有龜殼花屬於毒蛇。

龜殼花的頭部明顯呈現倒三角型。（台北市立動物園提供）

當在家裡遇到蛇時，千萬不要驚慌，趕緊聯絡各縣市的動物保護處，請專業人員前往幫忙。如果在野外活動時，可以準備木棍以便「打草驚蛇」，台灣蛇類的攻擊性很低，當蛇遇到人類時，比起主動追擊，牠們更想趕緊離開人越遠越好。

(中時電子報)