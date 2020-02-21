新北落跑1居家檢疫男尋獲 送集中檢疫處 09:512020/02/21 中時 許哲瑗 、戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北居家檢疫男管永安遭警方在淡水尋獲。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市18日傳出2名居家檢疫人口失聯，其中一名郭男已在隔天尋獲，另名管永安2月9日入境，新北市12日接獲中央通報為居家檢疫對象，失聯9天後，今早7時由警方在新北市淡水區尋獲，無發燒且身體良好，由於管男尚無固定住所，將送集中檢疫處執行居家檢疫。 新北市民政局表示，管男為國人，填具地址為其舊家住所，民政人員透過戶政系統查詢，發現管男戶籍地在淡水，但該住址同樣無人，透過警方調閱監視器畫面循線調查，今上午在淡水一處住所找到人；這是新北市第2起居家檢疫送集中檢疫處的個案。 (中時 ) #檢疫 #新北 #居家 #新北市 #發燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 新北蘆洲養生館凌晨疑遭縱火 1越南女子命危 06:302020/02/17 社會 居家檢疫失聯 新北再公布居家檢疫2失聯者 14:362020/02/18 社會 居家檢疫還趴趴走 嘉義地檢：涉及刑責就辦 15:552020/02/18 社會 居家檢疫增 新北設關懷中心 04:102020/02/19 地方新聞 肺炎疫情衝擊企業營運 中市勞工局積極輔導 15:252020/02/19 生活 高雄大學港澳生居家檢疫 目前平安健康 13:332020/02/20 生活 居家隔離雇主要給假不強制給薪 政府給補償 14:142020/02/20 生活 中市印刷公司離職爭議案 勞工局實施檢查 17:152020/02/20 生活 防疫漏洞？新北居家檢疫拿垃圾下樓 21:302020/02/20 社會 社會熱門新聞 看小姨子餵奶凍末條 他硬上連法官也怒了 - 萬象 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 新北落跑1居家檢疫男尋獲 送集中檢疫處 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 艷遇的陌生正妹好熟悉 摟了一問才知她是... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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