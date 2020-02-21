新北市18日傳出2名居家檢疫人口失聯，其中一名郭男已在隔天尋獲，另名管永安2月9日入境，新北市12日接獲中央通報為居家檢疫對象，失聯9天後，今早7時由警方在新北市淡水區尋獲，無發燒且身體良好，由於管男尚無固定住所，將送集中檢疫處執行居家檢疫。

新北市民政局表示，管男為國人，填具地址為其舊家住所，民政人員透過戶政系統查詢，發現管男戶籍地在淡水，但該住址同樣無人，透過警方調閱監視器畫面循線調查，今上午在淡水一處住所找到人；這是新北市第2起居家檢疫送集中檢疫處的個案。

(中時 )