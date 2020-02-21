華為20日表示，公司工廠恢復生產後，新冠肺炎疫情不會影響對客戶的5G電信設備供應。

據路透報導，華為5G產品線總裁楊朝斌表示，目前5G設備是在華為自己的工廠生產的，他說，疫情發生以來，已經有一段時間了，事實上華為自己所有的工廠都已恢復生產。「主要的供應商也已恢復生產，因此完全不影響我們對客戶的供應。」

(旺報 )