華為：5G電信設備供應不受疫情影響 10:042020/02/21 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華為20日表示，公司工廠恢復生產後，新冠肺炎疫情不會影響對客戶的5G電信設備供應。 據路透報導，華為5G產品線總裁楊朝斌表示，目前5G設備是在華為自己的工廠生產的，他說，疫情發生以來，已經有一段時間了，事實上華為自己所有的工廠都已恢復生產。「主要的供應商也已恢復生產，因此完全不影響我們對客戶的供應。」 (旺報 ) #華為 #5G 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》聯發科恐成疫情受災戶，外資砍目標價、評等 10:342020/02/17 財經 不滿高通方案 傳蘋果自主設計新iPhone 5G天線模組 10:542020/02/17 科技 夏普在日本發表AQUOS R5G 5G手機 預估下半年到台灣 16:032020/02/17 科技 realme宣布2／24線上發表旗艦新機X50 Pro 5G 17:122020/02/18 科技 高通推X60數據機 全球首款導入5奈米 09:102020/02/19 財經 《科技》高通推第3代5G數據機射頻系統，終端旗艦明年Q1問世 09:092020/02/19 財經 《半導體》高通劍指大陸5G大餅，聯發科逢嚴峻挑戰 10:002020/02/19 財經 遠傳2020年財測EPS為2.46元 18:102020/02/19 財經 井琪：5G資費肯定比4G高 04:102020/02/20 財經要聞 華為已獲91個5G商用合同 歐洲過半 21:592020/02/20 財經 財經熱門新聞 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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