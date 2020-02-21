記憶體廠商華邦電(2344)預測上半年快閃記憶體供需平衡，下半年則是DRAM及flash(快閃記憶體)都有機會供不應求。周四(20日)外資中止連續12日賣超，轉為買超6060張，預期後續隨著疫情降溫，市場有望更為明朗。

華邦電去年第四季因價格跌價及25奈米製程良率問題導致單季虧損，但預期25奈米的良率問題3月可獲得改善，第二季開始正常產品的出貨逐步回穩，雖因新冠肺炎疫情造成短期需求遞延，隨著第三季記憶體市況回溫，下半年整體市場有機會呈現供需平衡或小幅供給吃緊之狀況。

華邦電的DRAM及快閃記憶體產能各約一半；flash產品線去年出貨量創新高。目前看到Nand flash已開始回溫，45奈米的Nor flash正在開發當中，預估flash市場上半年會達供需平衡、下半年會供給吃緊。

另外，一家美系外資在低價、低基期族群中，也點名因2019年第四季意外轉虧、股價近期回檔劇烈的華邦電，指公司的虧損為一次性，且主要是因美國主要客戶訂單變更，公司需要花一點時間尋求新客戶，因而打消25奈米新產品。

華邦電法說會指此問題將在3月獲得解決，美系外資判斷，這代表該批庫存最終將售往終端客戶處，華邦電上半年可望獲得庫存回沖挹注。另外，不論是DRAM或NOR flash的報價都還處在上升軌道，對華邦電今年營運有利。

(時報資訊)