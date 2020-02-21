9點一到北市信義區健康服務中心準時販售，民眾在上班前就買到口罩。（游念育攝）

8點半左右信義區健康服務中心門口就有不少排隊購買口罩的人。（游念育攝）

口罩實名制6日上路，為方便民眾能更方便購買，今起除了藥局外，北市還新增了12區健康中心販售口罩，販售時間為周一至周日上午9點到12點，每日口罩配額同樣為成人400片、兒童200片，不少民眾一早就到信義區健康中心排隊，北市衛生局副局長李碧慧指出，健康中心從周一到周日都有賣口罩，相當便民，行政同仁也配合中央的指示，假日來加班。

北市健康中心原非中央健保署特約機構，為了讓台北市民購買口罩更便利，中央特別增設了衛生所和及12區健康中心，並與各單位團隊合作克服困難，李碧慧說，健保卡系統要經過中央授權給健康中心才能使用，為了讓民眾購買更有效率，也要訓練同仁操作機器和演練購買動線流程，甚至同仁在假日也要加班，需要克服種種困難。

信義健康中心9點準時開賣口罩，8點半就有不少民眾領取號碼牌在現場等候，9點15分左右號碼已領到100號，民眾購買的動線也相當流暢，排在隊伍前方的潘先生說，增設健康中心地點非常方便，因家裡附近藥局較少，且各大藥局進貨時間不太固定，健康中心有統一販售時間，只要在上班前趕來買，就能買到，不用再到藥局排半天或請家人代排。

信義區健康服務中心主任周真貞說，口罩實名制上路以來，可以看到藥局前大排長龍的民眾，因此和中央爭取增設健康中心，希望讓民眾購買更便利，不用再排隊等藥局開門，信義區健康中心開賣口罩第一天，15分鐘左右就完成近百位民眾購買流程，口罩配額量也增加，民眾不用再心慌慌擔心買不到口罩。

(中時 )