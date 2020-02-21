2020大選國民黨慘敗，黨主席吳敦義引咎辭職，立委江啟臣與台北市前市長郝龍斌角逐新任黨主席。江拜訪書畫家李轂摩，獲贈「日日新」墨寶，讓江感嘆此次國民黨大敗，必須深刻反省、不斷革新、趕緊站起，這幅贈字，也寓意了對國民黨與自己的期待。

江啟臣在臉書發文，內容如下：

《禮記·大學》第三章 湯之《盤銘》曰：「苟日新，日日新，又日新。」

昨日，拜訪知名書畫家 李轂摩老師，不僅欣賞李老師的眾多名作，更探討關於人生哲理的價值態度。李轂摩老師的作品以其豐富的學識涵養，輔以人生價值體會做詮釋，加上非科班出身，富有創意構思的能力，時常題寫精妙的詞句圖畫，生動活現的效果總能讓人會心一笑。 其作品跳脫傳統框架自成一格，在國內外屢屢舉辦個展，在藝文界擁有崇高地位。

在聊天的過程中，李轂摩老師臨時興起，大筆揮毫，致贈啟臣書畫乙幅。除了深感榮幸能近距離欣賞大師不凡的作品外，老師的題字更是讓啟臣反覆思考，深感認同。近兩次總統大選的敗仗，讓國民黨面臨空前危機，不管失敗的原因為何，選民已經給了我們最真實的答案、最深刻的教訓。國民黨必須深刻反省，更要抓緊時間重新站起、勇敢改變。隨時傾聽民意、不斷革新，才是長久之道。

謝謝李轂摩老師的贈字，是對國民黨的期待，更是對啟臣的期許，我們共同努力，一起讓國民黨變得更好。

(中時電子報)