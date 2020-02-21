向佐坦言還沒領證。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

台灣女星郭碧婷2年前參加《最美的時光》和向華強長子向佐結緣交往，去年求婚成功，絕美婚紗照瘋傳，使郭碧婷正式被視為百億豪門媳婦。最近向佐在直播中突然鬆口其實兩人還沒領證，他解釋兩人還在等一個好日子，也等兩人行程沒這麼忙時才要去完成這件大事。

郭碧婷去年3月答應向佐求婚，9月兩家人在義大利舉行豪華婚禮，僅有至親好友受邀，蕭敬騰則擔任婚禮歌手，之後婚紗照流出，向太則澄清是為廣告拍的照片，真的婚紗照還沒出現，近來郭碧婷頻被傳有喜，向佐回應還沒，但自己也希望心願早日達成。

昨湖南衛視《天天雲時間》直播連線向佐、郭碧婷等人，被問夫妻倆下次見面有什麼計畫？向佐說兩人之後會把上次沒做好的事做好，就是領證，「我們只辦了婚禮，但是我們在等一個好日子，或者等我們沒那麼忙的時候，選一個地方去領證了」，意指兩人還不是合法夫妻，網友驚訝說：「鬧了半天還沒結婚啊！」、「領證比辦婚禮方便多了吧」、「天天上熱搜秀恩愛原來還不是合法的夫妻？？真逗」、「人家領不領的也與我無關」。

(中時電子報)