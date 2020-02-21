新冠肺炎疫情燒不何，全球都鬧口罩荒，台灣目前的處理辨法是「以健保卡至藥局購買，一周兩枚」，但一位名外交官的妻子梁晨想為孩子買兒童口罩，即使告知藥房自己是外交人員家屬，仍因無健保卡遭拒，因此在臉書訴說經過，引起熱議。而這位梁晨背景也曝光！

據《中央社》報導，梁晨出生於北京，後嫁給斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek），並歸化斯洛伐克籍。

梁晨擁有斯洛伐克語言文學博士學位，2017年隨著丈夫在駐台代表處工作。這是梁晨首度踏上台灣這塊土地，她曾感性表示，感受到台灣的多元化和其溫暖的心。梁晨熱愛翻譯，尤其是兒童文學，目前在推動台斯雙邊文化交流工作上，受到台灣外交部、文化部與企業界的支持。

但梁晨日前想為孩子購買兒童口罩，因無健保卡而遭到歧視性語言趕走，讓梁晨淚灑街頭並在臉書po文。對此，行政院長蘇貞昌已回應，表示「無論是任何人，都希望能拿到相關的必要的防疫資源，包括口罩，這部分外交部已經協調，都做好了」。

目前外籍人士購買口罩規定，若外籍人士具有健保加保身分者，請持健保卡至健保特約藥局購買。沒有健保加保資格者，如外國人、外籍（大陸）配偶、陸生等，請持居留證或入出境許可證購買。購買規則與台灣國人一樣。

(中時電子報)