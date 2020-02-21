《民航法無人機》新制將在今年3月31日正式上路，但對於新制規範過苛刻，引起民間航模業者和飛手反彈。對此，台灣基進黨立委陳柏維就表示，「近來團隊開始收到台中民眾關於無人機的相關陳情」，有鑑於此，2月17日就已邀集民航局相關官員進行說明。並呼籲「相關機關需要與飛手加強交流與溝通」。

陳栢惟昨(20)晚間在臉書PO文表示，「3/31遙控無人機專章即將上路，近來團隊開始收到台中民眾關於無人機的相關陳情，接著其他地區的無人機飛手也紛紛表述意見，原來不只台中，全台飛手都有許多疑問待釐清」。

他認為「因目前區域為地方政府制定，地方承辦人員需要專業的參照資訊，辦公室與民航局深入討論研究」，「團隊提出民航局需要讓承接的單位，有能參照的指引，得足夠明確，才能訂定更合理的無人機施放規範，而關於非得禁止的，單位機關也需要與飛手加強交流與溝通」。

他也指出，「意見歧異與誤解，就在於背對背漸行漸遠，團隊期望能消減彼此的距離，近一點、交流多一點，解決的方案就能讓更多人滿意」。

本報21日早致電陳栢惟國會辦公室，詢問「近期是否會有規劃舉辦公聽會？」辦公室回應「目前沒有規劃，但團隊也為此和民航局等機關經過多次交流，昨天甚至開會協調到深夜」。且團隊未來會繼續秉持為民喉舌的精神，為市民、國人服務。

(中時電子報)