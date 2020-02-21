《民航法無人機》新制將在今年3月31日正式上路，但對於新制規範過苛刻，引起民間航模業者和飛手反彈。對此，台灣基進黨立委陳柏維就表示，「近來團隊開始收到台中民眾關於無人機的相關陳情」，有鑑於此，2月17日就已邀集民航局相關官員進行說明。並呼籲「相關機關需要與飛手加強交流與溝通」。
陳栢惟昨(20)晚間在臉書PO文表示，「3/31遙控無人機專章即將上路，近來團隊開始收到台中民眾關於無人機的相關陳情，接著其他地區的無人機飛手也紛紛表述意見，原來不只台中，全台飛手都有許多疑問待釐清」。
他認為「因目前區域為地方政府制定，地方承辦人員需要專業的參照資訊，辦公室與民航局深入討論研究」，「團隊提出民航局需要讓承接的單位，有能參照的指引，得足夠明確，才能訂定更合理的無人機施放規範，而關於非得禁止的，單位機關也需要與飛手加強交流與溝通」。
他也指出，「意見歧異與誤解，就在於背對背漸行漸遠，團隊期望能消減彼此的距離，近一點、交流多一點，解決的方案就能讓更多人滿意」。
本報21日早致電陳栢惟國會辦公室，詢問「近期是否會有規劃舉辦公聽會？」辦公室回應「目前沒有規劃，但團隊也為此和民航局等機關經過多次交流，昨天甚至開會協調到深夜」。且團隊未來會繼續秉持為民喉舌的精神，為市民、國人服務。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。