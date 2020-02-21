外資巨額進出對新台幣匯價影響一直是央行「關注」的重要金融數據，央行昨天公布的2019年第四季國際收支中，證券投資負債在當季又再出現巨額增加，而新台幣匯價也在昨天呈爆量重貶，投資人在持股部位和投資操作上，應開始留意市場的拐點訊號！

台北外匯經紀公司今早新台幣匯價開盤再貶9.6分，以30.35元開盤。市場目前憂心外資賣超台股後的匯出金額，昨天外匯市場成交量放大到20.8億美元，亞幣全面下挫。今早美元指數仍維持高檔在99.8~99.9之間。由於外資在去年第四季買超台股，使央行統計的當季證券投資負債增加創2011年第一季以來新高。意味未來若避險情緒持續升溫，外資由買轉賣台股也會有相當大的量能釋放。

央行公布去年第四季的國際收支中，有關證券投資負債增加達95.4億美元，創2011年第一季以來的新高；而證券投資淨資產增加11.3億元，則是創2014年以來新低。以過去的歷史經驗顯示，當證券投資負債在當季出現巨額增加時，下個季度，甚至未來4季度，就會有較大額的減少。而證券投資負債通過也是反應著外資在台股的買進或賣出，當外資當季買超台股增加，證券投資負債也同方向上升；而外資在當季擴大賣超台股時，證券投資負債就會減少。

據央行統計，2010年第四季證券投資負債達100.79億美元，隔季2011年第一季就轉為-34.28億美元，當年第三季甚至出現-163.09億美元。而台股在2010年第四季底的高點約8990點，隔年2月指數創波段高9220點後，2011年的台股幾乎是一路走跌，到2011年底時，台股最低點下滑到6609點。隔年2012年台股才又再重回多頭向上軌道。

至於新台幣匯價方面，2010年新台幣的平均匯價在31.642元，但當年匯價在6月曾貶到32.3元，因外資在第四季匯入買超台股，使匯價在當年12月的平均匯價轉升到30.54元；反觀2011年，當年的平均匯價是29.464元，而5月匯價走高到28.814元，2011年第三季外資又年現賣超台股量能擴大，國際收支中證券投資負債轉為-163.09億美元，新台幣在當年12月匯價貶至30.27元。

(時報資訊)