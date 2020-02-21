1.世界先進(5347)：擬配息3.2元，殖利率4.1%，早盤股價持穩盤上。
2.大成鋼(2027)：外資持續買超，推升股價沿5日線上行，早盤漲近1.5%，拿下鋼鐵量價雙冠王。
3.和泰車(2207)：外資昨轉賣超，惟下方5日線、月線有撐，早盤股價仍漲約2.5%、達669元。
4.艾美特-KY(1626)：財報公布在即，早盤量增價漲近2.5%。
5.國巨(2327)：傳3月MLCC、電阻漲價達5成，法人估第2季稼動率拚8成，股價漲2.19%。
6.台積電(2330)：意法半導體攜手合作，搶攻以GaN技術電動車商機，惟外資持續賣超，昨夜ADR下跌2.01%，早盤股價回調至325元。
7.大毅(2478)：趕在國巨3月正式調漲晶片電阻價格之前，未來半個月MLCC與電阻將一貨難求，2月將出現拉貨潮，股價漲2.05%。
8.博智(8155)：生產基地全在台灣，伺服器用板營收占比高，第一季每股淨利有望挑戰2元，股價漲1.75%。
9.南電(8046)：高階產品ABF載板及SiP載板產能主要位於台灣，預期今年將受惠伺服器、5G基地台及AI等需求，全年產能維持滿載，股價漲1.38%。
10.嘉晶(3016)：氮化鎵加速普及，出貨增溫，股價漲3.47%。
11.凡甲(3526)：為寧德新能源車BMS(電池管理系統)供應商，特斯拉同意購買寧德電池，股價漲5.27%。
12.鴻海(2317)：疫情拖累營收，已有法人將目標價砍至75元，早盤股價拉回逾1%，翻落82元之下。
13.可成(2474)：傳獲iPhone SE2訂單，股價上演慶祝行情，上漲逾3%。
14.熱映(3373)：開學防疫拉高額溫槍需求，市場買盤踴躍，早盤急拉漲停30.5元。
15.鈊象(3293)：去年獲利創新高、今年營運仍樂觀，股價盤堅，拚站穩570元。
16.佳龍(9955)：金價創高題材持續發酵，早盤反彈逾2.5%，逼近20元整數關卡。
17.可寧衛(8422)：主營業務受疫情影響小，年後開盤以來股價持穩，今早量價齊揚衝破160元。
18.原相(3227)：上季獲利創11年新高，惟Q1業績恐受疫情影響，外資轉賣超，早盤高點回落，下跌逾3.5%。
19.敦泰(3545)：外資連7日力拱，股價高點不墜，觸及32.15元，再拚昨日短波高點。
20.愛普(6531)：外資昨止步連4日賣超，晨盤續高漲逾4%，強登131元之波段新高價。
21.神盾(6462)：蘋果、三星雙題材抗跌，投信、自營商回頭買超，早盤續漲逾2%。
22.立積(4968)：外資、自營商連2日買超，股價翻紅力漲逾2%，站上季線。
23.喬山(1736)：不甩外資連六賣，晨盤獲買盤關愛，股價勁彈5%，觸及80元關卡。
24.國光生(4142)：抗疫+業績題材點火，昨獲外資翻多買超，激勵早盤放量勁彈逾4.5%，站穩五日線。
25.高端疫苗(6547)：新冠病毒疫苗拚H2人體實驗，早盤多頭叫好，股價急攻漲停鎖住，來到近兩年高價。
26.旭富(4119)：自結1月合併稅前獲利1.15億元，獲外資連三日買超相挺，晨盤挾量彈升2%，衝上逾10年高價。
27.亞諾法(4133)：攜中原大學產製新冠類病毒顆粒抗疫，晨盤聞訊飆漲停。
28.展旺(4167)：攻抗生素製程開發、針劑充填等，今年轉盈可期，晨盤續揚3%，站上1年半高峰。
29.宏達電(2498)：VR布重兵，B2B到B2C通吃，獲市場按讚力挺，晨盤價量俱揚彈升3%，一舉攻克季線與半年線。
30.泰博(4736)：耳溫槍訂單滿載，今年營運展望正向，連兩日獲三大法人買超相挺，惟晨盤衝高回落，漲幅收斂至2%。
31.優盛(4121)：買盤積極搶進，早盤急拉漲停鎖住，委買張數高掛逾萬張排隊。
32.禾伸堂(3026)：產線全在台灣，產能不受中國疫情影響，股價漲2.97%。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。