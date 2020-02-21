日本2月製造業活動創下7年來最急劇的萎縮，中國爆發新冠肺炎疫情的衝擊擴大，加劇了日本經濟陷入衰退的風險。

製造業的衰退明確反映出新冠肺炎對全球成長與企業造成的衝擊，可能使日本決策官員擴大激勵的壓力升高。

自分銀行日本2月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後初值為47.6，較1月終值48.8下滑，創下2012年底以來的最低值，並為連續第10個月處於50榮枯分界點以下，如果之後發布的終值維持萎縮態勢，將創下自2009年6月以來持續最長的衰退期。

製造業新訂單分項指數初值跌至逾7年新低，其他分項指標如整體產出與積壓訂單等也都走低。

受新型冠狀病毒疫情打擊，日本2月服務業PMI經季調後初值為46.7，與1月終值51.0相比由盛轉衰，並創下近6年來新低。2月綜合PMI初值為47.0，較1月終值50.1下滑，亦創下2014年4月全國加稅以來的新低點。

負責調查的IHS Markit表示，最新的PMI數據使日本陷入技術性衰退的可能性大幅升高。服務業的新業務分項指數跌至2016年6月來新低。調查顯示新冠肺炎疫情對日本旅遊業的打擊尤為嚴重，觀光是該國服務業主要的需求來源之一。

(時報資訊)