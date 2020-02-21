中國新冠病毒疫情蔓延，美元成為強勢貨幣，美元指數向100靠攏！而據2月份美林全球基金經理人調查報告顯示，將近四成的經理人認為2020年第一季全球經濟成長將會受到廣泛的拖累，此外，隨著美國民主黨初選起跑，新型冠狀病毒疫情增添不確定性，儘管仍有六成的經理人預估聯準會FED今年將按兵不動，但約三成的經理人認為2020年仍將有一到兩次的降息機會，較上月上升約12%，美債仍舊是最佳的避險工具，本月美元及美債部位皆小幅加碼。

富蘭克林證券投顧表示，由於未來幾週疫情對經濟的影響可能會陸續顯現，近期許多跨國企業也發布第一季營收恐受疫情影響而下調的財測預警，建議投資人樂觀之虞仍要保有風險意識。現階段宜採股債均衡、成熟與新興市場兼備的多元配置策略，建議投資組合中應納入美國精選複合債、伊斯蘭債，降低投資組合波動度，穩健型投資人可趁震盪時分批加碼，或以定期定額方式介入美國及新興市場股債平衡型基金，追求高息者則首選新興市場當地貨幣債券，可望受惠各國央行資金寬鬆的政策，順勢掌握較高債息的收益機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，目前全球所公布的經濟數據來看，美國經濟表現最為強勁，且已公布的企業獲利多數優於預期，加上FED低利率政策仍會維持一段時間，都將支撐美股後市；另外，全球央行同步持續寬鬆貨幣政策，也有利於減緩疫情對全球經濟所造成的衝擊，建議投資人可佈局美股基金及全球股票基金。投資人宜重新調整投資組合，股債配置則建議六四比例。

大拇哥投顧持續看好擁有未來的成長性行業，例如科技、綠能和醫療保健，並密切透過TAROBO機器人量化模型發掘有潛力的個股。而針對中國人民幣匯價走勢， 大拇哥投顧認為基於以下三大原因可望維持穩定：一是人民幣匯價已納入美中貿易協定第一階段協議裡，中方必須減少貶值壓力。二是中國央行將傾向於穩定的外匯，以進行人民幣國際化。三是中國債券市場納入全球債券市場指數，2019年4月以來一直吸引國際資金流入，穩定匯價是持續吸引外資的一大關鍵。

(時報資訊)