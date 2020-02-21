歐盟成員國財政部部長會議針對免稅天堂黑名單做了修正，歐盟將開曼群島等四個國家(另外有巴拿馬、塞席爾和帛琉)加入此黑名單，另有英屬維京群島(BVI)、百慕達等16個國家因能夠配合歐盟反避稅要求而脫離觀察名單。其中，將開曼加入黑名單的決定，主要和當地投資基金(collective investment vehicles)法規有關。

台灣跨國集團的初步影響及注意事項包括：1.集團應檢視開曼公司是否有歐盟個人或法人股東，或跟歐盟國家有交易往來，或直接持有歐盟國家的子公司，若有前述情形即需要評估公司營運層面和股東層面影響。2.開曼公司仍必須配合實質營運法規，以免遭遇被當地主管機關懲罰，以及影響到公司配合當地法令(Good Standing)的狀態，導致公司無法取得Certificate of Incumbency並運用OBU銀行帳戶資金。3.開曼已積極開始與歐盟協商，以儘速脫離黑名單，雖然相關修法作業應集中在投資基金領域，仍需觀察是否進而影響實質營運法令、細則及相關解釋。

針對黑名單地區，歐盟國家除了必須加強涉及該地區的交易觀察及查核力道(和黑名單地區有往來的歐盟國家納稅人也可能面臨更高的查稅風險)，另從2021年1月1日起，歐盟成員國必須至少採取四種制裁措施之一，包括1.支付給黑名單地區的款項(如股利、利息、權利金、服務費等)，採取懲罰性的扣繳稅率(例如：法國高達75%)。2.歐盟國家納稅人收到來自黑名單地區公司的股利，甚至達到一定持股比例和期間等條件，仍不適用(或有限適用)股利所得免稅(participation exemption)，造成開曼公司的歐盟股東必須就全部或一部分的股利所得繳稅(例如：法國已有類似的規定)。以開曼公司為上市(櫃)主體的集團，若有歐盟國家的股東之前能享受股利所得免稅(亦即達到持股比例等條件)，則會受到影響。3.歐盟國家納稅人支付利息、權利金、服務費等給黑名單地區，在稅務申報時不可認列為費用。4.歐盟國家納稅人持有黑名單地區公司股權，應適用受控外國公司規定(一般來說，有受控外國公司制度的歐盟國家，其適用範圍通常涵蓋稅率低於某一個標準的地區，因此可能已有效涵蓋黑名單中大部分地區，無須太大修正)。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師徐麗珍提醒，以上四種措施，歐盟僅提供一個概念性架構，各成員國應檢視其國內稅法中既有的反避稅措施，並依據歐盟政策的精神做必要的修正或補強，集團企業應持續觀察成員國可能的法令變動所帶來影響。

(時報資訊)