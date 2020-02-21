基隆崁仔頂是北台灣最大的魚市場，收攤後部分攤販留下滿地保麗龍盒與垃圾，飄散惱人惡臭，去年底環保局裝設「電眼」取締，1個月就開罰50多件亂丟垃圾，近來卻發現監視器遭人「連根拔起」，惡意砸毀丟棄在地，發現竟然是一名屢遭開單的闕姓男子所為，立即將其逮捕到案。

據了解，本月20日凌晨，基隆市環保局員工至忠二路派出所報案，報稱環保局設於愛一路「崁仔頂廢棄保麗龍集中區」，用以監控民眾亂丟保麗龍的監視器鏡頭，於109年1月29日19時遭到破壞。

基隆市警第一分局長婁子才獲報至為重視，指示忠二路派出所所長郭治鑛積極偵辦，經擴大調閱監視器分析，於今（21）日早上9時，查獲嫌疑人闕姓男子到案。

經查闕嫌係因前亂丟廢棄物，被環保局檢視監視器鏡頭畫面攝錄到，因而被開單告發，遂對該鏡頭心生不滿，俟機破壞。

偵訊後，警方依觸犯毁損罪嫌函送基隆地檢署偵辦，第一分局並在此呼籲，損毀公物不可取，案件發生除迅速偵辦外，並會針對該處所加強巡守，防止再次發生。

(中時電子報)