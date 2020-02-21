美股當地時間20日收跌，道指收盤跌128點，反映科技股表現的納指收跌0.67％。港股21日開低走低，一度跌近300點。

恒指低開158點，報27,450點；國企指數低開70點，報10,843點。恒指開盤後跌幅持續擴大，10：11報27,339.77點，跌269.39或0.98％

大咖科技股開低，其中騰訊低開1％，報406港元。阿里巴巴低開1.2％，報213港元；美團低開1.5％。中移動低開1%，報66.1港元。

(工商 )

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