港股低開158點 騰訊、阿里巴巴跌逾1％ 10:262020/02/21 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股當地時間20日收跌，道指收盤跌128點，反映科技股表現的納指收跌0.67％。港股21日開低走低，一度跌近300點。 恒指低開158點，報27,450點；國企指數低開70點，報10,843點。恒指開盤後跌幅持續擴大，10：11報27,339.77點，跌269.39或0.98％ 大咖科技股開低，其中騰訊低開1％，報406港元。阿里巴巴低開1.2％，報213港元；美團低開1.5％。中移動低開1%，報66.1港元。 (工商 ) #低開 #騰訊 #收跌 #港元 #阿里巴巴 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣在岸價小幅收跌12個基點 回到6.98元價位 17:132020/02/17 財經 疫情爆發 阿里騰訊成最大贏家 04:102020/02/18 焦點新聞 《盤後解析》雙王失光環，台股收跌114點 15:062020/02/18 財經 《韓股》憂疫情打擊經濟，韓股收跌1.48％ 16:482020/02/18 財經 《港股》蘋概股失色，恆指收跌1.54％ 16:482020/02/18 財經 百大創新機構 宏達電、騰訊首進榜 04:092020/02/20 焦點新聞 騰訊WeTV搶台市占 砸數億投資台劇 04:102020/02/20 產業．科技 《港股》恆指收跌0.17％，聯想逆勢漲7％ 16:482020/02/20 財經 港股下跌46點 科技類股上漲 21:042020/02/20 財經 嗆媒體死亡 騰訊大家被註銷 04:092020/02/21 焦點新聞 財經熱門新聞 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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