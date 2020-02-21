人民幣兌美元中間價連續第4日下調，創去年12月12日以來新低。

人民幣中間價21日報7.021，較上日報7.0026，下調184點或0.26％。

21日中間價較上日下午4時30收報7.0153，跌57點；較上日晚上11時30分報7.023，漲20點。

在岸人民幣10：06報7.0306，貶76點或0.1082％，離岸人民幣報7.0414，漲20點或0.0284％。

(工商 )

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