人幣中間價下調184點 逾兩個月新低 10:272020/02/21 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續第4日下調，創去年12月12日以來新低。 人民幣中間價21日報7.021，較上日報7.0026，下調184點或0.26％。 21日中間價較上日下午4時30收報7.0153，跌57點；較上日晚上11時30分報7.023，漲20點。 在岸人民幣10：06報7.0306，貶76點或0.1082％，離岸人民幣報7.0414，漲20點或0.0284％。 (工商 ) #下調 #中間價 #日報 #新低 #人幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸1月份70城房價指數增速降至一年半新低 12:342020/02/17 財經 1月人民幣存款餘額 創2014年3月以來新低 19:242020/02/17 財經 受新冠肺炎疫情影響 桃機旅運量創十年來新低 20:382020/02/17 生活 元月2,559億 人民幣存款餘額 71個月新低 04:102020/02/18 金融．稅務 桃機旅運量 創10年來新低 04:102020/02/18 生活新聞 10年公債得標利率0.55％ 創歷史新低 18:092020/02/18 財經 年後資金回籠 364天期存單得標利率9個月新低 18:502020/02/18 財經 人民幣中間價貶值186基點 10:222020/02/19 財經 人民幣中間價貶14個基點 連三貶 10:442020/02/20 財經 PwC：2019年大陸企業併購交易額 創2014年以來新低 15:322020/02/20 財經 財經熱門新聞 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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