鑄件大廠永冠-KY大陸廠21日全面復工，2月工作天數減少2週，2月出貨比1月9,892噸少，合併營收也會呈現下降。永冠來自風電能源類鑄件需求殷切，注塑機（塑膠射出成型機）及產業機械客戶也未取消訂單，今年出貨挑戰19.6萬噸尚未修正，今日股價卻小跌0.30而以56.9元開出，目前呈現下跌走勢。

永冠指出，永冠在大陸浙江寧波、江蘇吳江及溧陽、廣東東莞四地計五座工廠，原訂2月2日復工。囿於大陸新冠肺炎疫情蔓延，寧波、吳江及東莞三地四座工廠取得當地政府核准，延後至17、18日分別復工，江蘇鋼銳20日也接獲當地政府核准通知，21日復工。

永冠1月出貨噸數9,892噸，月減41.1％，年減24.1％；元月合併營收降至4.68億元，月減41.1％，年減幅23.37％。永冠表示，永冠1月大陸廠配合春運，提前至19日放春節，致使元月出貨噸數及合併營收，雙雙衰退。

永冠表示，永冠部分員工提前回到工廠所在地，其他大陸各省市員工除封城或交通不便等因素外，還需要自主隔離14天，永冠各廠區進行調查，即使東莞廠區復工率最高，初期復工率僅五成多，大陸各廠至少需要2～3週，生產才能逐漸恢復正常。

永冠指出，永冠不管是生產風電等能源類鑄件，以及非能源類的注塑機（塑膠射出成型機）及產業機械等鑄件，都是依客戶訂單需求，客製化生產。永冠工廠農曆年前生產配貨，成品及半成品庫存不到1個月，零件備料1個月。怕原物料斷料，已與廢鋼及生鐵等原物料商聯繫復工情況。

永冠指出，永冠2月工作天數比原先預估少2週，出貨及合併營收都會比元月減少。來自能源及非能源類客戶訂單，2月來不及出貨的部分，儘可能在3月交給客戶。

(工商 )