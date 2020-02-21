新竹縣政府環保局長與消保官及新湖地政事務所主任疑遭控涉嫌處理建案廢水的貪瀆案，新竹地檢署20日與廉政署署兵分多路搜索環保局辦公室等多個單位，21日認為環保局長、消保官涉嫌重大向法院聲押，地政事務主任5萬交保，另名涉案的黃姓建商10萬元交保。

新竹地檢署指出，新竹檢方是於2018年間接獲法務部廉政署提報新竹縣政府消保官羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣等 涉貪案情資，隨即分由檢察官葉子誠組成專案小組偵辦。

歷經長時間蒐證，昨天由新竹地檢署6位檢察官以團隊辦案方式，指揮法務部廉政署廉政官兵分多路搜索消防官羅鈞盛、代理局長羅仕臣等人的住所、辦公處所，並通知羅姓消保官、羅姓代理局長、證人等16人到案說明。

檢察官訊問後，認為羅姓消保官、羅姓代理局長涉嫌對於職務上之行為，收受不正利益包括花酒飲宴等，罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，今天凌晨向法院聲請羈押並禁見羅姓消保官、羅姓代理局長，另名涉案的黃姓建商10萬交保、新湖地政事務所周姓主任5萬元交保。

據了解，此案疑與3年前湖口鄉地區新建大樓時，該大樓有汙水排放問題的相關事項有關，消保官與環保局長從中疑有官說、協助處理等瀆職收賄嫌疑，因而遭檢舉調查。

(中時 )