隨著今年全明星周末熱鬧落幕，下半季也在21日宣告重新開打，聯盟龍頭公鹿來到底特律面對地主活塞，就看「字母哥」阿提托康波、米德頓兩名全明星球員表演，靠著兩人攜手攻下61分，公鹿126比106橫掃活塞，笑納本季第47勝。

畢竟是面對早已宣告擺爛的活塞，公鹿一開賽就很快取得兩位數以上領先優勢，甚至來到第3節，就把領先差距擴大到30分以上，就算場上早已大局底定，公鹿末節仍讓阿提托康波、米德頓兩大主力上場收尾，擺明完全不給活塞面子。

阿提托康波全場23投13中，11罰7進，貢獻全場最高33分，另有16籃板、4助攻、3抄截、1火鍋，表現依然相當全面，也讓他衛冕年度MVP聲浪持續飆高，米德頓也拿28分、8籃板，布雷索19分，先發中鋒布魯克羅培茲18分。

公鹿目前拿下47勝8敗戰績，除了仍是全聯盟唯一敗場數未達雙位數的球隊，更整整領先東區第2暴龍7場勝差，隨著拉開跟東區第9巫師之間勝差到誇張的26場，相信公鹿很快就要提前宣布，成為今年最先闖進季後賽的超級強隊。

(中時 )