南韓中央防疫對策本部今天通報新增52例感染武漢肺炎確診病例，累計達156例。南韓國務總理丁世均今天決定將疫情劇增的大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

南韓聯合新聞訊社指出，丁世均上午在中央政府首爾辦公大樓主持中央應急處置本部擴大會議時說，政府將在大邱市、慶尚北道清道郡採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。

丁世均表示，南韓國內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）累計確診病例逾百，部分地區還出現社區感染，在此情況下政府將審時度勢沉著應對，今後將把防疫重點由防止病毒從國外流入境內轉為嚴防國內社區傳染，盡舉國之力克服疫情。

韓國中央防疫對策本部今天通報，截至上午9時，韓國較20日新增52例2019年冠狀病毒疾病確診病例，累計確診病例增至156例。

新增的52例中，41例發生在大邱和慶尚北道地區，其中39例與新天地大邱教會有關。

大邱市和慶尚北道近日出現大規模群聚感染，成為南韓疫情重災區，特別是新天地大邱教會有數十名教徒確診。

此外，報導指出，南韓部隊首現冠狀病毒疾病感染者後，國防部發布疫情防控措施，22日起限制官兵外出休假。

南韓部隊的首例確診患者是在濟州海軍部隊工作的一名中尉，他從13日開始到大邱休假，18日下午乘飛機返回濟州並歸隊，20日因出現咳嗽等症狀到醫院接受病毒檢測後返回部隊。

為防止疫情擴散，南韓國防部決定從22日起限制官兵休假、外出、外宿和探視。

報導指出，南韓軍方正在對本月初曾到大邱和慶尚北道地區休假的官兵人數進行調查。據軍方人士透露，第一輪調查中，某一支部隊2月10日後去過大邱和慶北地區的官兵有1000多人，預計綜合海陸空三軍的調查結果後，實際數字會更多。

(中央社)