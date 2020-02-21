嘉義縣長翁章梁（右）21日到太保市南新國小視察校園防疫狀況。（張毓翎攝）

校方表示，校門口有設置告示牌，家長或訪客進入校園，需要先到健康中心量體溫，無發燒狀況才能進校園。（張毓翎攝）

開學在即，嘉義縣長翁章梁21日到太保市南新國小視察校園防疫狀況，確認學校的消毒作業、防疫措施等。縣府表示，開學前各校防疫物資已全面到位，另外，縣內18鄉鎮市公所清潔隊針對校園環境進行的消毒作業，預計將在21日前全部完成。

翁章梁表示，各級學校都已落實教職員工、學生的中港澳出國史調查，他已請教育處擬定學生進入校園的SOP流程，並指示環保局動員全縣清潔隊在25日前，將校園內的重點區域進行全面消毒作業，提供學生一個安全的上課環境，也讓家長可放心。

嘉義縣長翁章梁呼籲學生落實「勤洗手」。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁了解防疫物資準備情形。（張毓翎攝）

縣府表示，開學前各項防疫物資已全面到位。（張毓翎攝）

翁章梁除了聽取校方防疫準備狀況，還到戶外遊樂設施、幼兒園及午餐廚房巡視消毒的情形，並說明「勤洗手」的重要性；他指出，面對疫情升溫，民眾絕對不能輕忽它，必須以最高規格準備防疫工作，「手」是最容易沾染病菌的部位，透過手把病菌帶來帶去，因此洗手是防疫措施最重要的一環。

擁有1035名學生的南新國小，是嘉義縣大型學校，校長莊政道表示，校方目前已成立新冠肺炎防疫小組，並已完成所有教室及廚房清掃及消毒；以往始業式都在活動中心舉行，因應疫情，這次會在戶外操場舉行。

莊政道說，校門口有設置告示牌，家長或訪客進入校園，需要先到健康中心量體溫，無發燒狀況才能進校園，此外，班級若有學生出現發燒症狀，會要求全班戴口罩上課，並通知家長帶回就醫觀察。

(中時 )