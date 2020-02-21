Mulas小熊超會爬樹。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

訪間謠傳遇見熊可以爬上樹來躲避，其實這是錯誤觀念，從返回台東也訓場的Mulas小熊就可得知，台東林管處在臉書發布了Mulas小熊爬樹影片，看見小熊飛快身影上樹，又一溜煙的滑下來，敏捷的身手人類絕對自嘆不如。

Mulas小熊剛回到台東龍泉野訓場，開始因為還在熟悉新環境，行動起來總是小心翼翼的，也不太敢走出叢林。但，現在Mulas小熊適應非常良好，食慾也很旺盛，體重來到了34公斤，每天不斷的在探索環境，爬樹的技術越來越純熟，找食物的實力也大幅提升。

台東林管處表示，為了訓練小熊搜尋食物的能力，照養人員每天都費盡心思的在野訓場內藏食物；而Mulas小熊也很賣力的在林間奔跑、上下穿梭地找尋最愛的美食。

小熊照養員表示，某天發現Mulas小熊在沒有藏食物的地方啃咬東西，發出了清脆的咬骨頭聲音，待Mulas小熊離開後,他驅前查看才發現，Mulas小熊竟然找出了小山羌與鳥類的骨頭，台灣黑熊除了雜食性以外，也是機會主義者，只要能吃的東西通常都不會放過。

(中時 )