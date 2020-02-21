已經從土耳其來台灣生活13年的藝人吳鳳，他除了對台灣有許多正向的認同感；育有2女的他，教育理念同樣讓大家激賞。昨天（20日）吳鳳在臉書發文透露，他最近帶他的4歲女兒去參加婚禮，席間有位友人拿手機，邀約吳鳳的女兒玩，沒想到她竟然直接拒絕：「我不要，我不看手機」、回家還很驕傲地告訴媽媽，讓吳鳳很感動自己的教育成功了！

吳鳳分享大女兒雖然才4歲大，但已經懂得拒絕手機的誘惑。（圖／翻攝臉書）

吳鳳提到，他之所以覺得感動，是因為女兒已經自己會進行選擇和判斷，他說：「畢竟我們沒辦法永遠陪他們，幫他們決定所有的事。父母最重要的事是讓孩子學會判斷Yes或No。」他認為，這2個單字雖然簡單，不過在教會孩子說Yes 或 No之前，他認為父母要先跟孩子培養好的互動關係，「包含尊重跟信任。」

吳鳳回憶自己在成長過程中，總是聽爸爸強調「要自己學會下決定，因為這是自己的人生」，爸爸反覆的叮嚀，促使他18歲就清楚知道學習和投資自己的重要性，有時候被朋友揪去玩，他就會明確表示：「No！我現在不方便。」因為他懂得判斷，什麼是對自己有幫助。

雖然讓孩子學會判斷Yes或No很重要，但吳鳳也坦言，這樣的教育需要時間和溝通，如果逼迫孩子，反而會造成反彈，「每一個No，都要有一個解釋。要讓孩子知道說No的原因，例如玩手機要說No，因為眼睛會壞掉，看太多電視會傷害腦袋發展跟身體，抽煙對健康非常不好等等。」但如果孩子知道如何分辨對錯了，也就有能力保護自己，讓父母安心。

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(中時電子報)