火場位於海拔1100公尺，地勢陡竣，坡度超過60度。國家森林救火隊架設繩索攀爬，趕赴現場進行地面直接滅火。（東勢林區管理處提供／王文吉台中傳真）

國家森林救火隊攜帶乾粉滅火器，歷經2天1夜搶救，順利控制森火災。（東勢林區管理處提供／王文吉台中傳真）

中橫公路臨37便道5.3公里上邊坡發生森林火災，火勢延燒2天1夜。（東勢林區管理處提供／王文吉台中傳真）

中橫公路臨37便道5.3公里上邊坡20日下午傳出森林火災，火勢集中在東勢林管區八仙山95林班地針闊葉林，由於地勢陡峭，台中市消防局評估水車從路面噴射水柱恐會掉落石塊，一度尋求空勤直升機高空灑水搶救。林務局同步調度國家森林救火隊25名人力奔赴火場，進行地面直接滅火。順利在21日上午8時控制火勢，目前殘火處理中，初估燃燒面積約0.2公頃。

中橫公路臨37便道也因山林火災，緊急宣布20日下午4時30分、21日上午7時不開放通行。谷關工務段指出，由於邊坡掉落石塊及燃燒過的殘木，目前正派員進行路面清理，會趕在中午12時開放通行

臨37便道5.3公里上邊坡為針闊葉混淆林，海拔高度1100公尺以上，地勢陡竣，坡度超過60度，人員行走困難須架設繩索攀爬，且易有落石滾落。林務局國家森林救火隊克服險竣地勢抵達火場，並忍受火場濃煙，開闢防火線長150公尺、寬2公尺，阻絕火勢向外延燒外，並進行地面直接滅火。

森林救火隊員徹夜處理燃燒倒木，2天1夜持續救火，順利控制森林火災。東勢林區管理處表示，火災發生原因將由警消單位蒐證查明，目前已進入乾燥季節，籲民眾上山請注意防火，若發現森林火災盡速通報消防單位或林務局保林專線0800-000930，另森林法規定放火或失火燒毀他人之森林者，應負刑責外尚須負民事賠償責任。

(中時 )