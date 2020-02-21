A股三大指數開盤漲跌不一，截至21日開盤，滬指報3022.25點，跌0.26％；深成指報11506.67點，跌0.02％；創業板指報2191.98點，漲0.24％。

據新浪財經報導，從盤面上看，量子傳送、氮化鎵、超導等板塊居板塊漲幅榜前列，農業種植、酒店餐飲、豬肉等板塊居板塊跌幅榜前列。

(旺報 )

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