陸股三大指數漲跌不一 量子傳送、氮化鎵板塊強勢 10:332020/02/21 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數開盤漲跌不一，截至21日開盤，滬指報3022.25點，跌0.26％；深成指報11506.67點，跌0.02％；創業板指報2191.98點，漲0.24％。 據新浪財經報導，從盤面上看，量子傳送、氮化鎵、超導等板塊居板塊漲幅榜前列，農業種植、酒店餐飲、豬肉等板塊居板塊跌幅榜前列。 (旺報 ) #板塊 #氮化 #前列 #量子 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 A股三大股指大漲 創業板指漲逾2％ 10:302020/02/17 財經 蝗蟲成災 陸股化肥農藥板塊熱炒 04:102020/02/18 焦點新聞 A股早盤震盪 軍工、醫藥股領漲 09:482020/02/18 財經 陸股開低 滬指開盤跌0.18％ 10:142020/02/19 財經 陸股震盪分化 深成指午盤漲0.4％ 12:402020/02/19 財經 英特爾 公布Horse Ridge關鍵技術 04:102020/02/20 產業．科技 意法半導體與台積電合作 加速市場採用GaN產品 17:292020/02/20 財經 《半導體》台積電聯手意法半導體，加速市場採用氮化鎵產品 17:392020/02/20 財經 開紅盤前後關鍵4天 平民股神2招逆境突圍 08:002020/02/21 財經 陸股重登3千關 科技股踩油門 04:092020/02/21 焦點新聞 財經熱門新聞 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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