三星電子周五宣布已選任前財政部長暨公司外部董事朴宰完（Bahk Jae Wan）接下董事長職位。

朴宰完將接替李尚勳（Lee Sang Hoon），成為該科技巨頭第一位出任董事長的外部董事。李尚勳因破壞工會合法活動而入獄服刑後，已經向三星請辭。

(時報資訊)