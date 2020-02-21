《國際產業》三星電子新董座揭曉，前財長朴宰完出任 10:342020/02/21 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子周五宣布已選任前財政部長暨公司外部董事朴宰完（Bahk Jae Wan）接下董事長職位。 朴宰完將接替李尚勳（Lee Sang Hoon），成為該科技巨頭第一位出任董事長的外部董事。李尚勳因破壞工會合法活動而入獄服刑後，已經向三星請辭。 (時報資訊) #三星電子 #董事長 #朴宰完 #接任 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》買盤持續回補，上周五國際原油期貨走高 09:262020/02/17 財經 宜縣徵50人赴日參訪 將視疫情調整 22:412020/02/17 生活 《國際油價》供應短缺憂慮，周三國際原油期貨強漲逾2％ 10:002020/02/20 財經 《國際油價》利多報告提振，周四國際原油續揚 10:172020/02/21 財經 財經熱門新聞 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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