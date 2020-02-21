「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)又要尋找新東家了，他本季在巫師留下場均12.2分、41%三分球命中率，但被賣到快艇後遭釋出。湯瑪斯說：「全聯盟大概沒幾人有像我這樣的遭遇，我克服了所有障礙，盡可能把握機會。」

31歲的湯瑪斯向來作戰勇猛，但他175公分的身高容易成為防守缺口。2016-17球季他在塞爾提克時，球隊的防守評比為聯盟第13，隔年把他賣出去，塞隊的防守評比升到全聯盟第1。湯瑪斯是現役聯盟第一矮將，史上最矮入選名人堂是凱文墨菲(Calvin Murphy)，身高和湯瑪斯一樣。隨著聯盟的小個子球員平均身高逐年增長，環境對湯瑪斯愈來愈不友善。

湯瑪斯對《Hoops Hype》說：「我是個領袖，我拿過NBA社區關懷獎，在場外我也有貢獻。」「理想的情況是我能加入爭冠球隊，因為我有季後賽DNA。」把慈善貢獻都拿出來講，可見他有多麼不甘心被忽視，可惜奪冠呼聲最高的快艇用不上他。好消息是還有幾支球隊有興趣，就算領底薪他也不至於無球可打。

(中時電子報)