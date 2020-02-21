日本九州的福岡市4月20日宣布，住在福岡市中央區的60多歲夫婦確診感染新冠肺炎，這是九州的首例確診病例。福岡市表示，由於兩人最近沒出國，很難鎖定感染途徑，不可否認福岡市內可能已發生社區感染。

日媒報導，這對夫妻的先生無業，妻子打工，與兒子1家3口一起生活。先生13日發燒到37.5度，醫生因他沒有咳嗽而要他在家休養，但之後持續發燒，19日回到同一家醫院看病時確認患了肺炎。之後轉到傳染病指定醫院住院，20日病毒檢驗為陽性。

他表示13日以後，除了去醫院之外都在家。福岡市研判，他發病後並沒有與家人之外的人有密切接觸。

他的妻子17日因發冷就醫，醫生診斷為感冒，但18日發燒到37度多。隔天她戴口罩搭計乘車到福岡市上班。先生確診後，她也接受病毒檢驗後確診，兒子則為陰性。妻子16日之前都是搭巴士上下班。

先生目前可以自己吃飯，並沒有重症化，妻子症狀輕微。福岡市追蹤夫妻發病前2周的行蹤，希望找到密切接觸者，目前仍無法確定感染途徑。

福岡市20日召開傳染病危機管理總部會議，決定未來1個月取消或推遲該市主辦、參加人數多的活動，同時鼓勵市政府職員錯開時間上下班，同時要求商工會議所也實施。

(中時電子報)