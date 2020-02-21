高雄市府小內閣昨出現人事地震，運動發展局長程紹同因生涯規劃請辭、回學校教書，這也是繼社會局長葉壽山、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新和新聞局長王淺秋，再有局處主管請辭主官職務。民進黨高雄市議員陳致中則對此痛批，韓粉也大感憤怒。

除了程紹同，據了解，代理超過5個月的環保局長懸缺也已有人選，將由早年曾任高市環保局副局長、現任市府參事王玨出任；新任環保局長、運發局長預計將於下周二(24日)同時宣誓就職。

對程紹同請辭，陳致中昨(20日)在臉書放上受訪回應，「這消息令人錯愕，高雄市府目前是不是出現跳船潮？好的人才留不住，外界優秀人才也進不去市府，市府團隊劣幣驅逐良幣，市府內變成閨蜜、閨蜜姐妹、家臣大集合」。

他也強調「若要回校教書，應該提早規劃出時間表。市府留不住人，跟市長領導團隊的風格有很大的關係，希望不要影響到市政的推動」。

對此，韓粉則痛批，「正常人事異動也罵？」、「陳致中最近怎麼這麼會叫」、「不找妮可了？」、「不會有跳船潮，潘跟王是因為選舉結束才懸缺的」、「年前年後多個地方政府人事異動，台南換了3個都沒聽你放屁」。

(中時電子報)