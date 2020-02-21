美國第一次在台灣買樓的處女作！今（21）日終於上樑了！位於台北市天母美國學校對面的「天母新美齊AIT」，兩年前被美國在台協會砸下鉅資整棟買下預售大樓，今天早上舉辦上樑典禮，預計2020年底完工交屋，將作為美國在台協會的員工宿舍。

負責全案投資興建的新美齊，規畫硬實力，AIT美國在台協會也買單。 擁有建設酒店式公寓和物業管理等事業體的新美齊集團，位於天母由AIT美國在台協會，購入整棟共11戶住宅，做為員工宿舍的「新美齊天母AIT案」，今(21)日舉行上樑儀式。「新美齊天母AIT案」基地位於台北市士林區天母段一小段455地號、中山北路六段405巷內，基地面積約302坪，鄰近美國學校。

新美齊表示，AIT當初曾看過天母該區當年度所有建案，最終選擇「新美齊天母AIT案」的原因，除了新美齊是上市公司具有信賴感，過去建案作品如信義區「新美齊Jade12」東門站永康商圈「新美齊PARK 259」等，不斷以規畫上的優越實力和靈活性，獲得市場口碑。

像是「新美齊天母AIT案」就因為能因應AIT需求，在最短時間內，由原本規畫的13樓雙拼，改成一層一戶的格局；施工過程中不僅能符合外部顧問標準，亦達到美國國務院下屬OBO(海外建築業務局)高規格的審查標準，表現其在結構參數耐震安全係數等，都能通過美規檢驗的建築實力。本案預計今年Q4交屋。

(工商 )