環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）21日公布，1月人民幣國際支付占比，由去年12月的1.94％下降至1.65％，持平於去年10月創下的低位。人民幣國際支付排名則繼續維持在全球第六位。

SWIFT指出，1月人民幣支付價值相比12月下降12.62％。若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣上月仍在第八位，占比為1.11％，上月為1.19％。

報告公布的數據並顯示，主要貨幣的支付價值排名中，1月美元、歐元和英鎊分別以40.81％、33.58％和7.07％的佔比位居前三；日圓以3.32％占比排第四、加元則以1.84％的佔比排在第五位，而澳元和港元分別以1.52％和1.4％的佔比位列第七至第八位。

若扣除歐元區內的支付，美元、歐元、日圓和英鎊仍穩居前四，佔比分別為46.06％、32.31％、4.23％和4.17％；第五至第七名分別是加元的2.36％、澳元的1.55％和瑞郎的1.41％。

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