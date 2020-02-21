大陸國新辦今（21日）舉行有關科技創新支撐疫情防控記者會，大陸科學技術部副部長徐南平表示，最快的疫苗將於4月下旬左右，申報臨床試驗。

大陸新冠肺炎確診與死亡人數持續攀升，日前，大陸科研團隊宣佈疫苗已經開始動物試驗，最快4月就可進行人體臨床試驗。

當時第一財經報導，一款新冠病毒疫苗由大陸疾控中心、上海同濟大學醫學院和上海生物技術公司斯微生物共同設計開發，斯微生物提供生產疫苗樣本。新疫苗的樣本已經在100多隻健康的小鼠身上注射。疾控中心的官員證實疫苗進展的同時還強調，「這還是非常早期的階段，要用到人身上，還有很多『步』要走。」

儘管大多數科學家相信「遠水救不了近火」，等到疫苗被認為是安全的時候，疫情可能已經有所緩解，但是疫苗的儲備對於未來類似病毒的防控有積極意義。以伊波拉病毒為例，2014年病毒首次在西非暴發時，沒有疫苗可用，然而在2019年剛果再次暴發伊博拉疫情時，有超過20萬人注射疫苗，及時抑制疫情的擴散。

目前全球包括美國、英國、法國、澳洲等國家的研究人員仍在積極投入新型冠狀病毒疫苗的研製。

(工商 )