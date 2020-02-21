滬深兩市開低走高 深指漲近百點 10:432020/02/21 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市開低走高，深指漲近百點。上證指數21日開盤報3,022點，跌7點或0.26％。10：18報3,036.4點，漲6.25點或0.21％。 深成指開盤報11,506點，跌2點或0.02％；現報11,604.56點，漲95.47點或0.83％。 滬深300指數開盤報4,134點，跌9點或0.24％；創業板指數開市報2,191點，升5點或0.24％。 各類股個別發展，半新股漲逾12％；有色金屬股走勢穩定；金融、石油、化工、媒炭、房地產、鋼鐵、水泥股則下跌。 (工商 ) #滬深兩市 #深指 #開盤 #走高 #上證指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》買盤持續回補，上周五國際原油期貨走高 09:262020/02/17 財經 A股三大股指大漲 創業板指漲逾2％ 10:302020/02/17 財經 恒指開低走高 漲逾0.6％ 10:412020/02/17 財經 《國際油價》預期擴大減產，周一倫敦原油連五天走高 09:432020/02/18 財經 陸股開低 滬指開盤跌0.18％ 10:142020/02/19 財經 港股開低走高 恒指收盤漲125點 16:502020/02/19 財經 開紅盤前後關鍵4天 平民股神2招逆境突圍 08:002020/02/21 財經 無懼疫情 陸股攻占３千點 04:092020/02/21 財經要聞 熱門股－華豐 帶量走高短多氣盛 04:102020/02/21 證券．權證 陸股三大指數漲跌不一 量子傳送、氮化鎵板塊強勢 10:332020/02/21 財經 財經熱門新聞 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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