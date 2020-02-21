滬深兩市開低走高，深指漲近百點。上證指數21日開盤報3,022點，跌7點或0.26％。10：18報3,036.4點，漲6.25點或0.21％。

深成指開盤報11,506點，跌2點或0.02％；現報11,604.56點，漲95.47點或0.83％。

滬深300指數開盤報4,134點，跌9點或0.24％；創業板指數開市報2,191點，升5點或0.24％。

各類股個別發展，半新股漲逾12％；有色金屬股走勢穩定；金融、石油、化工、媒炭、房地產、鋼鐵、水泥股則下跌。

(工商 )