美股周四遭遇神秘拋售，讓華爾街分析師開始懷疑，股市是否會繼續走低。有專家警告，蘋果、特斯拉等大型股可能會隨著大盤調整，跌幅恐達15~20%。

外媒報導，投行SunTrust分析師Keith Lerner表示，現在很難確切指出發生拋售的原因，但他指出，其中一部分可能與技術性賣壓有關。

其他專家則認為，可能還有其他因素開始動搖投資人的信心，包含10年期美國國債收益率徘徊在1.5%左右，以及黃金價格處於週期高位、日圓一度跌至9個月新低等。加上新冠肺炎疫情爆發，開始削弱大型企業的利潤，投資人意識到他們對目前的情況過於樂觀。

有分析師認為，隨著大盤調整，蘋果、特斯拉等熱門大型股股價可能會回調15%~20%，「股市已經準備好進行回調，而這些股票的跌幅將最大。」

Cresset的資深策略師Jack Ablin認為，目前股票市場被高估了15%。

道瓊指數周四終場下挫128點或0.44%，收在29219點。標普500終場下跌12點或0.38%，收在3373點。那指終場挫跌66點或0.67%，收在9750點。

(中時電子報)