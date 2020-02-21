國民黨立委高舉「口罩之亂何時了？」、「防疫照顧給6成薪」、「防疫1級開設」等標語，並包圍行政院長蘇貞昌（上中）。（姚志平攝）

立法院21日開議，在行政院長蘇貞昌準備上台報告前，針對新冠肺炎防疫，國民黨立委在議場中央拉起布條與標語，大喊「口罩之亂何時了？」、「防疫照顧給6成薪」、「防疫1級開設」等口號。(圖文／姚志平)

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