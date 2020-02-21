新冠肺炎來勢洶洶，1月30日行政院下令徵調口罩，第一波醫療人員優先的配給方案，看似周全但漏洞不少，從基層診所、醫療前線的清潔工、洗衣工、保全、住院病患、密閉空間的司機等，許多「高危族」被遺忘！

「在前線，我們是一群不被看見的小螺絲釘，每天接觸病毒、接送病人卻買不到口罩，那種恐慌誰能了解？如果不是為了自救，我們不會出來開第一槍抗議。」威合威務公司是全台最大的後勤管理外包商，副總經理陳嬿宇嚴肅的強調，員工們服務的醫院中不乏新冠肺炎確診病例，風險很高，萬一員工染病，成了防疫缺口，到時再來反應就來不及了。

17年前SARS時期，威合威務員工同樣在前線奮戰，當時戴的是N95口罩。（圖／威合威務提供）

這一切的混亂始於大年初六（1月31日）的中央口罩徵調令，隔天，總部位於台北的威合威務聞訊，上下亂成一團，陳嬿宇到班後，快步走向口罩貯藏室，鑰匙一開，眼前一片空盪盪，令她倒抽一口氣。

護送人員要推送病患，有可能接觸新冠肺炎患者，因此員工在買不到口罩後，忍不住上「爆料公社」訴苦。（圖／讀者提供）

威合威務不是第一次在前線防疫作戰，超過三分之一的員工曾經參與抗SARS，成軍31年首度打破沉默，第一槍就開向中央。

威合威務營運副總經理陳嬿宇向本刊投訴後，許多醫院答應幫忙代購口罩，連同醫院的保全、洗衣工都受惠。（圖／翻攝自「CTWANT」）

「每個月口罩用量約8千盒，如果以目前每人每天提供一片口罩計算，現場十幾箱的存貨，恐怕撐不到7天。年前訂的口罩還沒有到貨，口罩徵調政策一出，公司中槍倒地！我們全台服務的醫院近80家，派駐醫院的員工4千多人，要去哪裡買這麼大量的口罩？」陳嬿宇痛訴，清潔人員工作包含收垃圾，難免會碰到病菌；傳送人員要推病人，也可能接觸到新冠肺炎病患，如果沒有即刻更換口罩，恐怕造成交叉感染，一天一片口罩根本不夠用。

「政府棄我們於不顧！」在口罩徵調政策發表後第5天，威合威務鼓起勇氣替自己出聲，向本刊獨家投訴，經本刊在官網「CTWANT」報導後，兩天內傳來好消息，連同醫院的保全及洗衣工，值勤時都有口罩可戴。（待續）

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(中時電子報)