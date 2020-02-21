投資人對新冠肺炎疫情的傳播及全球經濟衝擊感到擔憂，由大型科技股領跌，隔夜美股收黑。受此影響，周五香港股市開低走低，目前恆生指數下跌約1%，為27332.40點。國企股(H股)跌1.16%。

博奕股與科技網路股表現尤為疲弱。聯想下挫3%，花旗表示，基於新冠肺炎疫情造成的衝擊，將聯想2020～2022年的獲利預測分別調降20%、13%與6%。

(時報資訊)