《港股》博奕、科網股領跌，恆指開低走低 10:512020/02/21 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對新冠肺炎疫情的傳播及全球經濟衝擊感到擔憂，由大型科技股領跌，隔夜美股收黑。受此影響，周五香港股市開低走低，目前恆生指數下跌約1%，為27332.40點。國企股(H股)跌1.16%。 博奕股與科技網路股表現尤為疲弱。聯想下挫3%，花旗表示，基於新冠肺炎疫情造成的衝擊，將聯想2020～2022年的獲利預測分別調降20%、13%與6%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣出現新冠肺炎死亡案例 台股早盤開低 09:222020/02/17 財經 《期貨》2月台指期、電子期及金融期齊開低 09:092020/02/17 財經 《半導體》ADR跌近2％，台積電開低回測月線 09:432020/02/17 財經 新冠肺炎恐再延後復工 電子權值股領跌 10:302020/02/17 財經 恒指開低走高 漲逾0.6％ 10:412020/02/17 財經 新冠肺炎疫情衝擊 南市觀光工廠業績掉4成 推優惠攬客 13:042020/02/17 生活 新冠肺炎疫情衝擊 台在陸求職者63％回流或南進東協 13:502020/02/17 財經 新冠肺炎疫情未納國高中畢業生取消出國退費問題 15:482020/02/17 生活 受新冠肺炎疫情衝擊 陸「全國兩會」確定延期！ 15:592020/02/17 兩岸 受新冠肺炎疫情影響 桃機旅運量創十年來新低 20:382020/02/17 生活 財經熱門新聞 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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