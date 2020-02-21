宇峻(3546)旗下《三國群英傳M》上市告捷，iOS暢銷排行第2名，Google Play也攀升到第18位置，帶動股價今天反彈5％，逐步收復2月18日跌停的長黑K線。法人估計，2月營收來自於《拉斯維加斯娛樂城》及《三國群英傳M》的貢獻，營收將較1月大幅成長，第1季營收有機會挑戰歷史次高。

宇峻1月營收0.95億元，月減22.3％，年增4.4％。2月18日《三國群英傳M》上市，至目前為止，雙平台表現亮麗，法人推估，上市第一個月可營收可望破億元，2月又有《拉斯維加斯娛樂城》代言持續發酵，單月營收將重回億元之上，3月《三國群英傳M》完整貢獻營收，第1季營收有機會挑戰歷史第二高，僅次於2010年第1季的4.5億元，並看好《三國群英傳M》貢獻宇峻今年稅後淨利達3億元，EPS逾7元。《三國群英傳M》也將授權廠商在大陸推出，可望帶來新的營收動能。

此外，宇峻第2季將在韓國推出代理遊戲《御劍神州》，並在星馬地區測試取得日本講談社IP授權的自製遊戲《七大罪》，預估今年第3季或第4季在日本上線；第4季代理遊戲《潘朵拉的迴響》及《七大罪》將在台港澳推出，《曉之軌跡M》也規劃在韓國上市，今年多款由推出，動能充足。

(時報資訊)