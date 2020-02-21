隨著真無線藍牙耳機（TWS）、5G基地台等需求續強，NOR Flash市場第一季供需平衡。供給方面，記憶體廠並無擴產動作，外資券商預期第二季NOR Flash將供不應求，台廠旺宏（2337）、華邦電（2344）可望受惠。

美系外資指出，第一季價格漲勢已由中低密度NOR Flash，擴大至高密度NOR Flash，漲幅上看2成，加上武漢新芯等晶圓代工廠減少代工產能，影響市場供給，且市場庫存水位偏低，供需缺口將持續擴大，對NOR Flash後市樂觀，上調旺宏與華邦電目標價，將旺宏目標價由45元上調至47元，華邦電目標價由21元上調至21.5元。

由於新冠肺炎疫情擴大，旺宏總經理盧志遠本周於法說會中表示對記憶體市場價格走勢看不清楚。

外資券商表示，隨著大陸工廠陸續復工，且復工率急速拉升，ODM／OEM廠及手機廠開始提高NOR Flash採購量。回補庫存急單湧現，除了帶動低容量NOR Flash價格上漲，業界普遍預期第一季市場將呈現供需平衡情況。另外，大陸業者兆易創新已傳出針對低容量產品漲價消息。

NOR Flash市況好轉主要受惠於三大領域需求，一是TWS耳機今年出貨看旺，二是智慧型手機搭載OLED面板滲透率快速提升，三是5G基地台運用；供給面來看，今年旺宏、華邦電等記憶體廠並無新增產能。華邦電預估上半年Flash市場供需平衡，下半年旺季有機會呈現小幅供不應求。

該美系外資認為，第一季價格漲勢已蔓延至高密度NOR Flash，預估第二季價格可望上漲10～20%。

本周四(20日)，整體外資連續第七日賣超旺宏，累計賣超91130張。整體外資20日則是反手買超華邦電6060張，但先前外資共計12日賣超華邦電69276張。

(時報資訊)