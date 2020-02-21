大陸新冠肺炎疫情持續升溫，據陸官媒《人民網》今(21日)報導，山東省政府新聞辦新聞發布會表示，山東任城監獄截至2月20日，確診病例207例，其中，監獄幹警7例，受刑人200例，已對所有確診人員已採取了有效治療措施。因監獄疫情防控不力，經山東省委決定，免去省司法廳黨委書記、廳長解維俊職務。

山東省政府今舉行新聞發布會，會上公布山東省任城監獄發生新冠肺炎疫情，據介紹，2月初，位於濟寧市的任城監獄個別管教人員出現咳嗽症狀。2月12日下午，該監獄一封閉值班干警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日22時經核酸檢測后診斷為新冠肺炎確診病例﹔同日18時，該監獄一封閉備勤干警經核酸檢測后診斷為確診病例。2月13日深夜，山東省委、省政府接到報告后，迅即組織有關方面對相關區域進行封閉管理，全力開展排查、篩查、隔離、救治等工作。

中央政法委、司法部對任城監獄發生新冠肺炎疫情高度重視，作出具體指示並派員指導工作。2月13日晚，山東省委書記劉家義接報並立即責成省司法廳採取措施，對該獄全部人員實行醫學隔離，全力救治感染患者，防止疫情擴散蔓延。連日來，山東省委、省政府主要負責人多次召開緊急會議，聽取任城監獄新冠肺炎疫情匯報，就疫情防控作出具體安排，並多次趕赴濟寧市現場察看，調度疫情處置和病患救治等工作。

目前，山東省任城監獄疫情防控處置工作正有序進行。一是全面開展篩查隔離，對密切接觸人員開展拉網式排查，並全部轉運至指定地點進行隔離。二是全力做好治療工作，成立醫療救治領導小組，調集全省專家和救護力量，制定個性化醫療救治方案，積極實施科學救治措施。三是迅即組建專門醫院，搶建方艙醫院，從全省緊急調撥呼吸機、ＣＴ機等醫療設備和口罩、防護服等物資，全力保障救治需要。四是及時組織開展調查，根據調查情況對相關責任人啟動問責程序。五是舉一反三開展全面排查，派出15個專項檢查組和9個督察組，分赴全省其他押犯監獄及看守所、拘留所、戒毒所、強制醫療所開展拉網式排查，堅決消除隱患。

報導也指出，因任城監獄疫情防控不力，經山東省委常委會會議研究決定，免去省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記、第一政委解維俊，省監獄管理局黨委副書記、政委姜運華，省監獄管理局黨委委員、副局長王文杰，任城監獄黨委書記、監獄長劉葆善，任城監獄黨委副書記、政委劉勇剛，任城監獄黨委委員、副監獄長陳為寧，任城監獄黨委委員、副監獄長（試用期）鄧體賀，任城監獄黨委委員、副監獄長（試用期）房德峰的職務，有關問題繼續深入調查。對上述相關人員及其他責任人員，由紀檢監察機關依程序進行調查，依規依紀依法作出處理。

另外，浙江省十里豐監獄同日亦有27宗確診個案，佔當日全省新增個案逾9成，監獄政委受及監獄長目前已免職。

(中時電子報)