十大威士忌的Label 5雷伯五號,，融合蘇格蘭威士忌四大產區精華，以斯佩賽輕盈花蜜氣息作為骨幹，結合低地綿密餘韻、高地濃郁粗獷及艾雷島泥煤薰香，成就雷伯五號第「5」種風味，諸多特質使雷伯五號成為當今最富盛名，最暢銷的蘇格蘭威士忌之一。

自2018年起，雷伯五號以品牌五大核心：「活力」、「開放」、「年輕」、「多元文化」及「國際化」為精神，與世界各地街頭藝術家合作，並在全球推出限量街頭藝術限定包裝，再次證明品牌的摩登定位。

有關於 Label 5 雷伯五號

為隆重其事，雷伯五號更將於2月22日在台北街頭文化薈萃核心的西門町舉行亞洲限定版街頭活動，活動當天除了特別邀請台灣知名藝術組織：「CITYMARX城市記號創意行銷工作室」進行現場作畫 (Live Painting)，並結合流行音樂的節奏，邀請消費者一同感受雷伯五號的專屬魔力外，現場更提供三款特製調酒，消費者只要依照指示完成指定挑戰小遊戲並拍照、打卡上傳，還能獲得限量神祕好禮。

橡木桶洋酒響應雷伯五號，推出2月22日起至29日到中華門市及松江門市，購買雷伯五號2020 STREET ART EDITION限定包裝版六入，就享有1888優惠價並贈送獨家限量週邊商品，憑快閃當日扭蛋折價券，讓你1888再現折200元，而整個3月全台橡木桶洋酒門市都享有限定包裝版六入1888優惠價，全球限定包裝，酒迷們請動作加快。

雷伯五號 2020 STREET ART EDITION亞洲首發限定包裝快閃西門街頭

2020 Label 5 Street Art 亞洲限定版街頭活動

日期：2020年2月22日(六)

地點：西門町武昌誠品前徒步區

地址：台北市萬華區武昌街二段77號

活動時間：12:00 – 21:00

[現場人員皆備有口罩、消毒酒精及手套，活動會場為戶外通風處，為了您的安全提醒您，口罩不離身，勤洗手遠離病毒]

＊未滿十八歲禁止飲酒，喝酒不開車

雷伯五號一直被視為蘇格蘭威士忌的表徵，將格蘭莫雷（Glen Moray）系出柔美果香著稱的斯佩賽產區的單一麥芽威士忌作為雷伯五號的主調，並佐以蘇格蘭唯有的七家穀物威士忌之一Starlaw單一穀物威士忌，增添它爽脆的口感和悠長的尾韻。諸多特質使雷伯五號成為當今最富盛名、最暢銷的蘇格蘭威士忌之一，溫順的口感更使其成為法國酒吧最喜歡使用的基酒之一。除了名列百大知名烈酒品牌之外，更榮登世界烈酒急遽成長十五大品牌之一，潛力無窮。目前雷伯五號是蘇格蘭前十大威士忌品牌，於一百個國家販售，在日本、智利、波蘭、墨西哥及印度成長銷量都有顯著成長，可以說是仍在成長的威士忌品牌。

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(中時電子報)