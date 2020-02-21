新冠肺炎(COVID-19,或稱NCP)疫情持續延燒，繼宣布退出 MWC 2020 全球行動通訊通訊大會後，Facebook 以及 Sony 又雙雙宣布退出了 3 月份將在美國舊金山舉行的 GDC 2020(遊戲開發者大會)。從近期相關廠商陸續宣布退出世界級大型展覽的決定來看，這一波疫情對全球經濟與產業面的影響，仍在持續擴大中。

Facebook 宣布退出 GDC 2020 近期改辦線上會議

Facebook 發言人指出：「考慮到員工、開發者夥伴跟 GDC 社群的安全與健康，Facebook 因為新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫的公共衛生風險，將不會參與今年的 GDC 大會。」由於取消參加 GDC 大會，Facebook 方面表示將會以線上發表影片、線上 Q&A 等方式來公開原本計畫發表的內容，並且將會在未來幾周之內，舉辦與 GDC 合作夥伴之間的線上會議，並且將持續贊助與本次 GDC 大會相關的活動與小組會議。

Facebook 過往都會在 GDC 發表他們在 Oculus 上的研發成果，以及相關遊戲。包含退出 GDC 2020 在內，Facebook 先前也宣布退出 MWC 2020(原定2/24-2/27在西班牙巴塞隆納舉辦)，並且先前也宣布自家的全球行銷峰會(Global Marketing Summit，原定 3/9-3/12 在美國舊金山Moscone Center舉辦)今年也將停辦。而雖然退出了 GDC 2020，Facebook 方面仍表達了對於 GDC 的支持，預先表示將會參加 GDC 2021 大會。

Sony 退出 GDC 2020 未來會持續參與

針對退出 GDC 2020，Sony 透過聲明指出：「由於與新冠肺炎(COVID-19)相關的擔憂持續升溫，Sony 作出了艱難決定要退出 GDC。由於與疫情相關情況天天在變化，我們認為這是最好的選擇。對於取消參與(GDC)我們感到很失望，但是我們全球員工的健康與安全是最高的考量。我們期待在未來持續參與 GDC。」

除了退出參與 GDC，Sony 與 Facebook 一樣也宣布退出了 MWC 2020(官方已經宣布今年停辦)。此外，Sony 在表達今年不參加 GDC 之前，也退出了原定 2/27-3/1 在美國波士頓會展中心舉辦的 PAX East 遊戲展。

官方回應 GDC 今年將照常舉辦

GDC 大會是一年一度電子遊戲相關產業的盛會，預定在 3/16-3/20 在美國舊金山Moscone Center舉辦。GDC 官方聲明指出：「因為我們非常重視遊戲開發者社群的健康與安全，GDC 團隊十分密切的關注新型冠狀病毒的(疫情)發展。」他們將會依循美國政府所公布的嚴格檢疫法，以及世界衛生組織(WHO)以及美國疾病管制與預防中心(CDC)的指導，在(GDC)活動現場加強防疫措施。據了解，不僅需要防範新冠病毒，也由於近期是美國流感高峰期，會場將會每天進行消毒，更會重點針對VR裝置以及穿戴類產品進行檢查與徹底消毒，所有進入會場的人也都需要量體溫並使用消毒噴液，且建議與會者要勤加洗手並注意個人衛生。

由於防疫措施，自 2 月 2 日起美國對於來自中國大陸的旅客進行嚴格的入境限制，所以除了 Facebook 以及 Sony 之外，預定參加 GDC 2020 的十多家中國大陸廠商也被迫退出，或是只能委派當地員工參與。GDC 2020 預定的參展廠商是有 550 個，其中來自中國大陸的廠商僅佔 2% 左右。

受到疫情影響，MWC 2020 全球行動通訊大會以及日本的影像器材大展 CP+ 2020 都已經宣布今年停辦。而原定在 MWC 期間舉辦的不少新品發表會，廠商都改以線上直播的方式發表，包含 Sony、華為、realme 以及 OPPO 等等。從上述情況來看，新冠肺炎疫情尚未止歇，已經進一步影響到預定在三月份舉行的國際級展覽，也就是 PAX East、GDC 2020 等等(台灣地區二月份台北國際書展以及台北國際電玩展也各自宣布延期至五月、六月舉行)。會不會有另一波廠商大舉退出的消息持續傳出，主辦方能否承受得住疫情壓力，持續照常舉行，目前都仍待觀察。

(中時電子報)