台股周五早盤上下大震盪後，目前暫由空方取得主導地位，不過，在市場大肆調節者，據悉仍由外資主控，券商業者透露，外資短期持續在台股站在賣方，極短線調節重點在電子與金融，另傳產之權值如統一與台塑等，也入列調節對象。

電子方面，外資法人在盤中賣超者，包括台積電、鴻海、群創、仁寶與聯詠；金融股方面，外資則以兆豐金、第一金、開發金、玉山金、新光金、華南金與合庫金等為焦點，由於上述股票多係權值股，使加權股價指數短線上檔承壓。

迄上午10：53的台股集中交易市場加權指數，暫報11672點，下挫52點，跌幅0.45%，成交699億元。

匯市方面，新台幣兌美元匯價，早市甫開盤係暫報大幅貶值9.6分，為30.35，之後匯市多、空交戰，迄上午10：37，最高價一度來到30.325，最低價則報30.371，同樣呈現大震盪格局，目前則暫報30.371，係大幅貶值1.17角。

據了解，外資近日在台股匯市相對看空，主要原因，除不少台商在大陸廠的開工狀況不是很順利外，受制招工不易，也使產能拉不上來，加上台灣新冠肺炎疫情，昨被美方列入社區感染觀察地區，且台與日本、南韓三地疫情持續擴大，多是外資對亞洲地區股匯市的投資態度，暫持相對保守態度遠因。

(工商 )