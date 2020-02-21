曾與柯文哲角逐台北市長寶座的鼻過敏名醫李宏信，4年前利用看診機會對女病患說「你今天好漂亮」，從後方環抱她並親吻嘴角，再伸手撫摸她的胸部，最高法院維持二審判決，認定李男犯行明確，考量他與被害人達成和解，依猥褻罪判刑5月、可易科罰金定讞。

79歲的李宏信，有華人鼻過敏權威醫師之稱，是日本東京醫科大學醫學博士，擔任台北市宏仁診所院長、光華家醫科診所主任醫師、他曾任台北醫學大學附設醫院主治醫師、副教授，還參選台北市第6屆市長選舉而聲名大噪。

李宏信在2016年間，除自行開業外並同時在中山醫院擔任耳鼻喉科駐診醫師，當時24歲的女被害人在該醫院住院，李是她的主治醫師，8月15日上午她被帶領到醫院診間由李宏信看診，李宏信卻伸出鹹豬手。

李男趁上診間無護理人員或其他人在場，且為被害女子看診而接近她的機會，先將診間門關上後，即往前以面對面強行環抱她，並親吻她左邊嘴角，她往後退時李男又伸手撫摸她的右側乳房。

台北地院判李男無罪，但高院認為被害女子遭猥褻後未久，即以微信向其友人表示遭猥褻及尋求救援，且在辦理出院時旋即向中山醫院櫃臺人員表示遭李男猥褻，經診斷後患有創傷後壓力疾患等症狀，依相關證據可認定李男涉犯對受照護人利用機會猥褻罪。

高院認為，李男身為主治醫師，竟未篤守醫師職責，僅為滿足一己之私慾，罔顧被害人的性自主權加以猥褻，他的行為至甚可議，且犯後猶一再飾詞圖卸其責，考量他與被害人達成和解，對方也表示不再追究，將他判刑5月、可易科罰金，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )